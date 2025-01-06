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        Siirt'te 32 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

        SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:15
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        Siirt'te 32 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
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        SİİRT’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte gece yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari’de 20, Şirvan’da 5, Kurtalan’da 1 ve Eruh’ta 6 olmak üzere toplam 32 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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