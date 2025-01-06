Siirt'te 32 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Kentte gece yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari’de 20, Şirvan’da 5, Kurtalan’da 1 ve Eruh’ta 6 olmak üzere toplam 32 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.