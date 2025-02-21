Odun toplamak için kırsala gitti; silahlı saldırıda öldü

SİİRT’in Şirvan ilçesinde, odun toplamak için gittiği kırsal alanda silahlı saldırıya uğrayan Abdullah Dizek (42), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan kırsal alanda odun toplayan Abdullah Dizek, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Dizek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dizek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Dizek’in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.