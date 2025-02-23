Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kar yağışı

        SİİRT'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti, hasarlı kazalar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kar yağışı
        ABONE OL

        SİİRT'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti, hasarlı kazalar meydana geldi.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Siirt'te dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış sürerken, araçların üzeri karla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çocuklar, büyükleriyle birlikte kar topu oynayarak vakit geçirdi.

        Yağış nedeniyle Siirt-Kurtalan kara yolunda bazı araçlar hasarlı kazalara karıştı. Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde de araçlar karla kaplı yolda yokuşu çıkamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor

        Benzer Haberler

        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
        Odun toplamak için kırsala gitti; silahlı saldırıda öldü
        Odun toplamak için kırsala gitti; silahlı saldırıda öldü
        Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Siirt'te eğitime kar engeli; 99 köy yolu kapandı (2)
        Siirt'te eğitime kar engeli; 99 köy yolu kapandı (2)
        Siirt'te 2 katlı metruk yapıda kısmi çökme meydana geldi
        Siirt'te 2 katlı metruk yapıda kısmi çökme meydana geldi
        Siirt'te sağlıkçılar hayat kurtaran "fermuar sistemi"ni çektikleri kısa fil...
        Siirt'te sağlıkçılar hayat kurtaran "fermuar sistemi"ni çektikleri kısa fil...