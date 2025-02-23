Siirt'te kar yağışı

Yağış nedeniyle Siirt-Kurtalan kara yolunda bazı araçlar hasarlı kazalara karıştı. Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde de araçlar karla kaplı yolda yokuşu çıkamadı.

SİİRT'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti, hasarlı kazalar meydana geldi.

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