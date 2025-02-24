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        Siirt'te taşımalı eğitime kar engeli

        SİİRT'te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:00
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        Siirt'te taşımalı eğitime kar engeli
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        SİİRT’te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Siirt’te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Vali Kemal Kızılkaya taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya X hesabında yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesi devam etmektedir. Kar yağışı ile birlikte özellikle aşırı soğuk, buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi kararı aldık. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere acil çağrı merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

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