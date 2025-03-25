Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Milli güreşçi Evin Demirhan'a verdikleri sözü tutup, Türkiye şampiyonu oldular

        SİİRT'te, milli güreşçi Evin Demirhan'la yaptıkları antrenman sırasında şampiyonluk sözü veren Mercan Nas (14) ve Damla Beyan (13), Tekirdağ'da düzenlenen U-15 Türkiye Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda karşılaştıkları rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçi Evin Demirhan'a verdikleri sözü tutup, Türkiye şampiyonu oldular
        ABONE OL

        SİİRT’te, milli güreşçi Evin Demirhan’la yaptıkları antrenman sırasında şampiyonluk sözü veren Mercan Nas (14) ve Damla Beyan (13), Tekirdağ’da düzenlenen U-15 Türkiye Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda karşılaştıkları rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

        Siirt’te güreş sporcuları Mercan Nas ve Damla Beyan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Bosna Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'nin ilk ‘Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu’ ünvanını alan, 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ın isminin verildiği spor kompleksinde müsabakalara hazırlandı. Demirhan’la yaptıkları antrenmanda şampiyonluk sözü veren Mercan ve Damla, 14-15 Mart’ta Tekirdağ’da düzenlenen U-15 Türkiye Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda karşılaştıkları rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Sporcularının hedeflerini gerçekleştirdiğini belirten antrenör Şenay Kaya, “25 Haziran’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda hem ilimizi hem Türkiye’yi temsil edecekler. Katıldığımız turnuvada takım halinde 2’nci olduk. 33 kilogramda Damla Beyan 1’inci, 39 kilogramda Mercan Nas 1’inci oldu. Şu an Türkiye’nin en iyi 2’nci takımı biziz. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Sporcularımızın belirli hedefleri vardı, önce Türkiye şampiyonu olmak, sonrasında madalya almak, milli sporcu olmak ve en sonunda Avrupa’ya gitmek. Bütün hedeflerini sırasıyla gerçekleştirdiler. Evin ablalarıyla birlikte antrenman yapıyorlardı ve Evin ablalarına söz vermişlerdi; 'Biz de Avrupa’da ve dünyada dereceye gireceğiz’ demişlerdi. Verdikleri sözleri yerine getirdikleri için çok mutlular” dedi.

        ‘HEDEFİM, İTALYA’DA ŞAMPİYON OLMAK VE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK’

        İtalya’da düzenlenecek müsabakalarda hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyleyen Damla Beyan, “14-15 Mart’ta düzenlenen güreş maçlarında Türkiye şampiyonu oldum. Arkadaşım Mercan da 39 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Onu da tebrik ediyorum. Beni destekleyen hocalarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bu madalyayı da hocama armağan ediyorum. Hedefim, İtalya’da şampiyon olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak” diye konuştu.

        ‘HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

        Daha önce var olan hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mercan Nas da şöyle konuştu:

        “Öncelikle beni bu alanda hep destekleyen Şenay hocama ve anneme çok teşekkür ediyorum. Geçen sene Damla ile beraber final müsabakasında 1’inci ve 2’nci olmuştuk. Bu sene ikimiz de farklı sıkletlere girdik ve ikimiz de rakiplerimizi yenerek birinci olduk. Hayalimizi gerçekleştirdik. Allah’ın izniyle de İtalya’da birinci olacağız.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Yangında sır perdesi aralandı!
        Beyoğlu'nda dumanlar yükselmişti... Yangında sır perdesi aralandı!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Siirt'te kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
        Siirt'te kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu
        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı
        Siirt'te askeri helikopter erken doğan bebek için havalandı
        Siirt'te kentsel dönüşüm alanında temel kazılarına başlandı
        Siirt'te kentsel dönüşüm alanında temel kazılarına başlandı
        Siirtli kardeşler birikimlerine KOSGEB desteğini de katarak atölye sahibi o...
        Siirtli kardeşler birikimlerine KOSGEB desteğini de katarak atölye sahibi o...
        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti
        Siirt'te down sendromlu çocuklar, futbol maçını yönetti
        Cezaevinden izinli çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti
        Cezaevinden izinli çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti