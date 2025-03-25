Milli güreşçi Evin Demirhan'a verdikleri sözü tutup, Türkiye şampiyonu oldular

SİİRT’te, milli güreşçi Evin Demirhan’la yaptıkları antrenman sırasında şampiyonluk sözü veren Mercan Nas (14) ve Damla Beyan (13), Tekirdağ’da düzenlenen U-15 Türkiye Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda karşılaştıkları rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Siirt’te güreş sporcuları Mercan Nas ve Damla Beyan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Bosna Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'nin ilk ‘Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu’ ünvanını alan, 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan'ın isminin verildiği spor kompleksinde müsabakalara hazırlandı. Demirhan’la yaptıkları antrenmanda şampiyonluk sözü veren Mercan ve Damla, 14-15 Mart’ta Tekirdağ’da düzenlenen U-15 Türkiye Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda karşılaştıkları rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Sporcularının hedeflerini gerçekleştirdiğini belirten antrenör Şenay Kaya, “25 Haziran’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda hem ilimizi hem Türkiye’yi temsil edecekler. Katıldığımız turnuvada takım halinde 2’nci olduk. 33 kilogramda Damla Beyan 1’inci, 39 kilogramda Mercan Nas 1’inci oldu. Şu an Türkiye’nin en iyi 2’nci takımı biziz. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Sporcularımızın belirli hedefleri vardı, önce Türkiye şampiyonu olmak, sonrasında madalya almak, milli sporcu olmak ve en sonunda Avrupa’ya gitmek. Bütün hedeflerini sırasıyla gerçekleştirdiler. Evin ablalarıyla birlikte antrenman yapıyorlardı ve Evin ablalarına söz vermişlerdi; 'Biz de Avrupa’da ve dünyada dereceye gireceğiz’ demişlerdi. Verdikleri sözleri yerine getirdikleri için çok mutlular” dedi.

‘HEDEFİM, İTALYA’DA ŞAMPİYON OLMAK VE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK’

İtalya’da düzenlenecek müsabakalarda hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyleyen Damla Beyan, “14-15 Mart’ta düzenlenen güreş maçlarında Türkiye şampiyonu oldum. Arkadaşım Mercan da 39 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Onu da tebrik ediyorum. Beni destekleyen hocalarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bu madalyayı da hocama armağan ediyorum. Hedefim, İtalya’da şampiyon olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak” diye konuştu.

‘HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Daha önce var olan hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mercan Nas da şöyle konuştu: