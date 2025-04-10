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        Üzerine tatlı şerbeti dökülen 3 yaşındaki İsra, yaralandı

        SİİRT'te, üzerine ocakta kaynayan tatlı şerbeti dökülen kız çocuğu İsra K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:40
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        Üzerine tatlı şerbeti dökülen 3 yaşındaki İsra, yaralandı
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        SİİRT’te, üzerine ocakta kaynayan tatlı şerbeti dökülen kız çocuğu İsra K. (3), yaralandı.

        Kent merkezindeki evlerinde dün gece ailesinin şerbetli tatlı yapmak için ocağa koyduğu tencere, İsra K.'nin üzerine devrildi. Ailenin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İsra, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan İsra, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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