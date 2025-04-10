Üzerine tatlı şerbeti dökülen 3 yaşındaki İsra, yaralandı

Kent merkezindeki evlerinde dün gece ailesinin şerbetli tatlı yapmak için ocağa koyduğu tencere, İsra K.'nin üzerine devrildi. Ailenin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İsra, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan İsra, tedaviye alındı.

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