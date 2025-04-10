Siirt'te 'kavga' ihbarına giden polis ekibine sürpriz karşılama

SİİRT’te, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ‘kavga’ ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, işletme çalışanları tarafından pasta ve çiçeklerle karşılandı.

Kezer Çayı kıyısında bulunan restoran işletmecisi Sırrı Ulu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine kutlama yapmak için plan yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak, çok sayıda kişinin kavga ettiği belirtilip, polis yönlendirilmesi talep edildi. İhbar üzerine adrese giden İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini, işletme çalışanları alkışlarla karşıladı. Polisler için pasta kesildi, ekipler de çalışanlara teşekkür etti. Etkinliği organize eden işletmeci Ulu, polislerin motivasyonunu artırmak için böyle etkinliği organize ettiklerini belirterek, “Başta şehit ve gazi polis arkadaşlarımız olmak üzere tüm emniyet teşkilatının gününü kutluyoruz” dedi.

Polis ekipleri, kutlama için işletme sahibi ve çalışanlarına teşekkür etti.