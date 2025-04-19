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        Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına aldık (2)

        CENAZEYEKATILDI, ESNAFI ZİYARET ETTİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:15
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        Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına aldık (2)
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        CENAZEYEKATILDI, ESNAFI ZİYARET ETTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin'in cenazesine katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara'ya hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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