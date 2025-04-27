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        Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        SİİRT kent merkezi ve Kurtalan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:05
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        Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        SİİRT kent merkezi ve Kurtalan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, dün gece saatlerinde kent merkezinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şiddetini arttıran yağışın sürüklediği çamur nedeniyle Siirt-Baykan kara yolu, Uluağaç mevkisinde ulaşıma kapandı. Yolda bir araç balçığa saplandı. İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94’üncü Şube Şefliği, Siirt ve Kurtalan belediyelerinden itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Öte yandan, Kurtalan ilçesinde de caddeler suyla dolarken, Kurtalan Devlet Hastanesi’nin bodrum katı ve Kurtalan Belediyesi’nin bahçesi de suyla doldu. İtfaiye ekipleri suyu tahliye etti.

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