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        Mahalle bekçisinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli Yunus, kalp krizinden öldü

        SİİRT'te mahalle bekçisinin, kaldırımda yürürken rahatsızlandığını fark edip hastaneye götürdüğü üniversite öğrencisi Yunus Özaydın (30) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:55
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        Mahalle bekçisinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli Yunus, kalp krizinden öldü
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        SİİRT'te mahalle bekçisinin, kaldırımda yürürken rahatsızlandığını fark edip hastaneye götürdüğü üniversite öğrencisi Yunus Özaydın (30) hayatını kaybetti. Özaydın’ın kalp krizinden öldüğü belirlenirken, mahalle bekçisinin onu hastaneye götürme anları kameraya yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde meydana geldi. Park ettiği otomobilinden inen çarşı ve mahalle bekçisi Burak Bulgaz, kaldırımda yürüyen ve bir süre sonra oturan Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Özaydın'ın (30) rahatsızlandığını fark etti. Özaydın'ın yanına gidince durumunun kötü olduğunu gören Bulgaz, otomobiline bindirerek onu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yunus Özaydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde toprağa verildi.

        Yunus Özaydın’ın rahatsızlandığı ve Bulgaz tarafından hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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