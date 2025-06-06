Siirt'te düğünde silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen düğün törenine katılan A.
SİİRT’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen düğün törenine katılan A.A.’nın tabanca ile davetlilerin üzerine açtığı ateş sonucu Adnan Pekgöz öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla davetlere ateş etti. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Adnan Pekgöz, A.D., V.P. ve M.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adnan Pekgöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pekgöz ve yaralananların yakınları da hastaneye akın ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Pekgöz’ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Saldırının şüphelisi A.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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