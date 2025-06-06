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        Siirt'te düğünde silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen düğün törenine katılan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 23:37 Güncelleme: 06.06.2025 - 23:40
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        Siirt'te düğünde silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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        SİİRT’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen düğün törenine katılan A.A.’nın tabanca ile davetlilerin üzerine açtığı ateş sonucu Adnan Pekgöz öldü, 3 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan A.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla davetlere ateş etti. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Adnan Pekgöz, A.D., V.P. ve M.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adnan Pekgöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pekgöz ve yaralananların yakınları da hastaneye akın ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Pekgöz’ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Saldırının şüphelisi A.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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