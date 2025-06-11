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        Siirt'te 4 gün arayla hayatını kaybeden 2 arkadaş aynı karede

        SİİRT'tesilahlı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Pekgöz'ün (19) arkadaşı Bünyamin Pektaş (18) da kazada yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:35
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        Siirt'te 4 gün arayla hayatını kaybeden 2 arkadaş aynı karede
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        SİİRT'tesilahlı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Pekgöz'ün (19) arkadaşı Bünyamin Pektaş (18) da kazada yaşamını yitirdi. 4 gün arayla hayatını kaybeden 2 arkadaşın, halı saha maçında çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

        Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da düzenlenen bir düğün törenine katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Aziz Asma yakalanırken, saldırı düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Aziz Asma, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ARKADAŞI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

        Adnan Pekgöz'ün çocukluktan bu yana arkadaşı olduğu öğrenilen Bünyamin Pektaş'ın içinde olduğu 33 AIV 898 plakalı otomobil de dün Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybetti, Oruç E., Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Oruç E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 4 gün arayla hayatını kaybeden ve işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanlarına defnedilen Bünyamin Pektaş ve Adnan Pekgöz'ün, halı saha maçında çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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