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        Siirt'te şiddetli rüzgar; otobüs durağı ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

        SİİRT'te, kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı ile ağaçlar devrildi, apartmanların çatıları uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:19 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:25
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        Siirt'te şiddetli rüzgar; otobüs durağı ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
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        SİİRT’te, kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı ile ağaçlar devrildi, apartmanların çatıları uçtu.

        Öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde belediyeye ait bir otobüsü durağı ve ağaçlar, araçların üzerine devrilirken, bazı apartmanların da çatıları uçtu.

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        Galeri
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