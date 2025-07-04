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        Tartıştığı iş arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

        SİİRT'teçıkan tartışmada Muhammet Emre D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:29
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        Tartıştığı iş arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı
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        SİİRT'teçıkan tartışmada Muhammet Emre D. (24), iş arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir işyerinde meydana geldi. Muhammet Emre D. ile ismi öğrenilemeyen iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Muhammet Emre D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. O sırada olay yeri yakınında bulunan trafik polisleri, şüpheliyi yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Emre D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Emre D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli emniyete götürüldü.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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