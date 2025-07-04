Tartıştığı iş arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı
SİİRT'teçıkan tartışmada Muhammet Emre D.
SİİRT'teçıkan tartışmada Muhammet Emre D. (24), iş arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir işyerinde meydana geldi. Muhammet Emre D. ile ismi öğrenilemeyen iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Muhammet Emre D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. O sırada olay yeri yakınında bulunan trafik polisleri, şüpheliyi yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Emre D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Emre D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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