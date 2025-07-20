Kaybolan zihinsel engelli, termal dron tarafından bulundu

Merkeze bağlı İnkapı köyünde zihinsel engelli S.O.’dan dün geceden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri, arazide arama tarama faaliyeti başlattı. Yapılan arama çalışmalarında S.O., AFAD İl Müdürlüğü’nün Uzman Termal Dron Ekibi tarafından köyün 4 kilometre uzaklığında bulundu. S.O., sağlık kontrolü için sağlık ekiplerine teslim edildi.

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