Siirt'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi törenle hizmete girdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'ndeki ilk şubesinin açılışına Tarım Kredi Kooperatif Market Bölge Sorumlusu Mehmet Moyan katıldı.



Moyan, Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1415. şubesinin Siirt'te açıldığını belirterek, üreticilerden aldıkları ürünleri tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.



Moyan, temel tüketim ürünlerinde uygulanan indirim dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirtti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.