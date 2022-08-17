Siirt'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi törenle hizmete girdi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'ndeki ilk şubesinin açılışına Tarım Kredi Kooperatif Market Bölge Sorumlusu Mehmet Moyan katıldı.
Moyan, Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1415. şubesinin Siirt'te açıldığını belirterek, üreticilerden aldıkları ürünleri tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.
Moyan, temel tüketim ürünlerinde uygulanan indirim dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirtti.