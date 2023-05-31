"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybeden İbrahim Bilgen, Siirt'te anıldı

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SİİRT (AA) - İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Bilgen, Siirt'te mezarı başında anıldı.

Bilgen'in Şeyh Musa Mezarlığı'nda bulunan kabrine gelen yakınları Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

İbrahim Bilgen'in oğlu Yusuf Bilgen, "Mavi Marmara" gemisine düzenlenen saldırının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi.



İHH İnsani Yardım Derneği Siirt Temsilcisi Faruk Süzgün de Bilgen için her yıl tertipledikleri anma etkinliklerini sürdüreceklerini aktardı.

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