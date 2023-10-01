Siirt'te çıkan anız yangını sündürüldü
Siirt'te dün çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 01.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:33
Siirt’te dün çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede 500 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.