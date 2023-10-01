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        Siirt'te jandarma ekiplerinden yaşlılara ziyaret

        Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:36
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        Siirt'te jandarma ekiplerinden yaşlılara ziyaret
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        Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla vatandaşları ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Sağırsu köyünde ileri yaştaki vatandaşları ziyaret ederek, onlara çiçek verdi.

        Jandarma, etkinlik yaptığı çocuklara da oyuncak ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

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