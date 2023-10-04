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        Samsun'da yetiştirilen 1000 sülün Siirt'te doğaya salındı

        Samsun'da yetiştirilen 1000 sülün, Siirt'te doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:50
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        Samsun'da yetiştirilen 1000 sülün Siirt'te doğaya salındı
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        Samsun'da yetiştirilen 1000 sülün, Siirt'te doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler, Siirt'e getirildi.

        Botan Vadisi Milli Parkı'na götürülen 1000 sülün doğaya salındı.

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