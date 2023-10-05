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        Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya

        Siirt'te, Türk Kızılay'a gönüllü kan bağışı yapan 11 kişiye madalya verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:22
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        Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya
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        Siirt'te, Türk Kızılay'a gönüllü kan bağışı yapan 11 kişiye madalya verildi.

        Siirt’te en fazla kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılar için Siirt Belediyesinde ödül töreni düzenledi.

        Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, törende Kızılay’ın çalışmalarını anlattı, kan bağışına yönelik bilgi verdi.

        Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kan bağışçılarını tebrik etti, tüm vatandaşlardan da aynı duyarlılığı beklediklerini aktardı.

        Daha sonra Kızılay'a sürekli kan bağışında bulunan 3 kişiye altın, 6 kişiye gümüş ve 2 kişiye de bronz madalya verildi.

        Törene, Kızılay yönetici ve gönüllüleri katıldı.

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