Büyük Birlik Partisi (BBP) Siirt İl Başkanlığına Bahaddin Mergen atandı.

Mergen, yaptığı açıklamada, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin tensipleriyle parti teşkilatını kurma yetkisinin kendisine tevdi edildiğini bildirdi.

Partilerini en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceklerini belirten Mergen, bu kapsamda bir teşkilat oluşturacaklarını kaydetti.

Mergen, kendisine bu görevi layık gören Destici, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve parti yönetimine teşekkür etti.