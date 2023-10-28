Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

        Siirt'te kendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te kendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde çakarlı bir araç cezai işlem için Cengiz Topel Caddesi'nde durduruldu. Kendisini kurum çalışanı olarak tanıtan araçtaki kişinin sahte MİT personeli kimliği taşıdığı tespit edildi.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince gözaltına alınan Muhammed E.O'nun (21) evinde sahte MİT personeli kimliği, tabanca, 150 fişek, polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

        Sahte kimlik ve üniformalarla vatandaşları dolandırmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Siirt'te V-NOTES yöntemiyle rahim sarkması ameliyatı yapıldı
        Siirt'te V-NOTES yöntemiyle rahim sarkması ameliyatı yapıldı
        Siirt'te görevli Filistinli doktor, Gazze'deki ailesinin hayatından endişe...
        Siirt'te görevli Filistinli doktor, Gazze'deki ailesinin hayatından endişe...
        Siirt'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluy...
        Siirt'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluy...
        Siirt´te görevli Gazzeli doktor: Şehitlerin listelerinde ailemi takip etmey...
        Siirt´te görevli Gazzeli doktor: Şehitlerin listelerinde ailemi takip etmey...
        Siirt'te öğrenciler kumbaralarındaki harçlıkları Filistinli çocuklara bağış...
        Siirt'te öğrenciler kumbaralarındaki harçlıkları Filistinli çocuklara bağış...
        Siirt´te ambulans helikopter, kırsalda yüksekten düşen Büşra için havalandı
        Siirt´te ambulans helikopter, kırsalda yüksekten düşen Büşra için havalandı