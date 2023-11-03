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        "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi

        Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali", düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:36
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        "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi
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        Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali", düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan festivalin onursal başkanı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Gazze'de İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

        Son yıllarda Türk film ve sinema sektörünün dünyada iyi bir yere geldiğin ifade eden Aktay, "Sinema ve dizi sektöründe iyi bir duruma geldik. Şu anda dünyada Amerika’dan sonra ikici sırada yer alıyoruz. Özellikle Orta Doğu’daki ülkelerde Türk dizi ve filmleri takip ediliyor." dedi.

        43'ü yabancı 298 kısa metrajlı filmin yarıştı festivalin en iyi kısa film ödülünü "Karatavuk" isimli filmiyle Zeynep İncetekin aldı.

        Rıza Beyazıt "Gelenek" isimli filmiyle ikinci, Ramin Farzaneah "Night Of The Universe" filmle üçüncü oldu.

        Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

        Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Samet Serin, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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