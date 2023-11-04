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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Siirt'te durdurulan araçta 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:30
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Siirt'te durdurulan araçta 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, durdurulan araçta 2 kilo 400 gram esrar bulundu, M.A. ve R.Ş. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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