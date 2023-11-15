Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te "Halk Buluşması"nda konuştu:

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sadece iktidar partisine kaybettiren değil aynı zamanda belediyeler de kazanan, Kürt halkının iradesinin yerel yönetimlere yansıdığı bir anlayışı önümüzdeki dönem tercih edeceğimizi buradan belirtmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te "Halk Buluşması"nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sadece iktidar partisine kaybettiren değil aynı zamanda belediyeler de kazanan, Kürt halkının iradesinin yerel yönetimlere yansıdığı bir anlayışı önümüzdeki dönem tercih edeceğimizi buradan belirtmek istiyoruz." dedi.

        Bakırhan, partisinin Siirt il binası önünde düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, genel seçimler sonrası halkın eleştiri ve önerileri doğrultusunda yeniden yapılandıklarını söyledi.

        2024'te yapılacak yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirten Bakırhan, "Yerel yönetimler bizim her şeyimizdir, irademizdir. Bu yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken daha önce de belirttiğimiz gibi halka soracağız. Siirt'te adaylarımızı merkezden atamayacağız, adayları bizzat siz seçeceksiniz." diye konuştu.

        Halkın belirleyeceği adaylarla seçimlere gideceklerini dile getiren Bakırhan, halkın belirleyeceği adayları kendi adayları olarak kabul edeceklerini ifade etti.

        Bakırhan, şöyle dedi:

        "Sadece iktidar partisine kaybettiren değil aynı zamanda belediyeler de kazanan, Kürt halkının iradesinin yerel yönetimlere yansıdığı bir anlayışı önümüzdeki dönem tercih edeceğimizi buradan belirtmek istiyoruz."

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bakırhan, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

        Bakırhan, "Coğrafyası yok edilen, işgal edilen Filistin halkının yanındayız, Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Siirt'te bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Siirt'te bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
        Siirt'te hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
        Siirt'te hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi