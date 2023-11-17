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        PKK'lı teröristlerin "Bayraktepe"de katlettiği 11 kişi unutulmadı

        Siirt'in Bayraktepe köyünde 29 yıl önce 17 Kasım'da terör örgütü PKK mensuplarınca kurşuna dizilen biri bebek, 2'si çocuk, 2'si kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği katliam unutulmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:53
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        PKK'lı teröristlerin "Bayraktepe"de katlettiği 11 kişi unutulmadı
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        Siirt'in Bayraktepe köyünde 29 yıl önce 17 Kasım'da terör örgütü PKK mensuplarınca kurşuna dizilen biri bebek, 2'si çocuk, 2'si kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği katliam unutulmadı.

        PKK'lı teröristlerin 17 Kasım 1994'te merkeze bağlı Bayraktepe köyünde 11 kişiyi katletmesi hafızalardan silinmedi.

        Köyün girişindeki 40 metrelik göndere bir süre önce 150 metrekarelik Türk bayrağı çeken köylüler katliamın yıl dönümünde Bayraktepe Şehitliği'ni ziyaret etti, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okudu.

        Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, AA muhabirine, akrabalarını da kaybettiği katliamı hiç unutmadıklarını söyledi.

        Katliamda 45 günlük Mehmet Kaymaz'ın da öldürüldüğüne işaret eden Şehitoğlu, "Kundaktaki bebekten ne istediler? Acımız ilk günkü gibi taze. O gün de onlara karşıydık, bugün de karşıyız, yarın da karşı olacağız. Onlar o gün bizden 11 can aldılar fakat o günden bugüne binlerce Bayraktepeli doğdu." dedi.

        Köydeki bazı evlerin duvarlarında mermi izlerinin hala durduğunu dile getiren Şehitoğlu, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirtti.

        Şehitoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, asla parçalanamaz. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla köyde dev Türk bayrağı dalgalandırıyoruz. Bizden sonraki nesiller de bunu devam ettirecek. O bayrak orada ilelebet şanlı bir şekilde dalgalanacak."

        Şehitoğlu'nun kardeşi Muhammet Nurullah Şehitoğlu da katliamın her yıl dönümünde olduğu gibi bu yıl da şehitliği ziyaret ettiklerini belirtti.

        "Üzerinden 29 yıl geçti ancak acıcımız halen taze, yüreklerimizde. Acımızı unutmuyoruz." ifadelerini kullanan Şehitoğlu, şehit aileleri olarak her zaman devletin yanında olacaklarını, teröre karşı dik duracaklarını aktardı.

        Metin Şehitoğlu da o gün yaşanan katliamda dedesi ve yakınlarının teröristlere karşı mücadele gösterdiğini anlatarak, saldırıyı kınadıklarını belirtti.

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