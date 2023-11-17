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        Siirt Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik denetim

        Siirt Belediyesi kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:36
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        Siirt Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik denetim
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        Siirt Belediyesi kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta, Fen İşleri, Temizlik, Ulaşım Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinden ekipler kaldırım işgali ve görüntü kirliliğine yönelik denetim yaptı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kent genelinde cadde kenarlarına ve kaldırımlara izinsiz bırakılan duba, flama ve levhalar da toplandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde toplanan malzemeler, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü garajına götürüldü.

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