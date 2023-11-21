Siirt'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinin köylerinde heyelan nedeniyle kapanan yollarda ulaşım normale döndü.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kurtalan ilçesine bağlı Yürekveren, Üçpınar, Kapıkaya, Beşler ve Bağlıca köylerine giden yolda heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu köy yolları ulaşıma açıldı.