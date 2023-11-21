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        Siirt'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinin köylerinde heyelan nedeniyle kapanan yollarda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:10
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        Siirt'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinin köylerinde heyelan nedeniyle kapanan yollarda ulaşım normale döndü.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kurtalan ilçesine bağlı Yürekveren, Üçpınar, Kapıkaya, Beşler ve Bağlıca köylerine giden yolda heyelan meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu köy yolları ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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