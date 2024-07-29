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        Siirt'in Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin bulunduğu bölgede silahla ateş açıldı

        Siirt'in Baykan ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Erdem'in de evinin bulunduğu bölgede gece çevreye silahla ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:11
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        Siirt'in Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin bulunduğu bölgede silahla ateş açıldı
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        Siirt'in Baykan ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Erdem'in de evinin bulunduğu bölgede gece çevreye silahla ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde, saat 03.50 sıralarında Baykan Belediye Başkanı Erdem'in evinin de bulunduğu bölgede, bir otomobilden çevreye silahla ateş açıldı.

        Daha sonra aracın Bitlis istikametine doğru kaçtığı görüldü.

        Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin incelemesi sonucu kamera kayıtlarından aracın plakası tespit edildi. Zanlılar, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - "Adli ve idari tahkikatımız titizlikle yürütülmektedir"

        Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Fatih Özcan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Baykan Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Erdem ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Kızılkaya, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yapılan çalışmada, Belediye Başkanı Erdem'in ikametinin de olduğu bölgeye 2 kişinin bulunduğu araçtan tüfekle 5 el ateş edildiğinin, ikamete veya başka bir yere kurşun isabet etmediğinin tespit edildiğini söyledi.

        Şüphelilerin V.Y. ve O.C. olduğunun belirlendiğini ifade eden Kızılkaya, "Saat 05.30 sıralarında Bitlis Jandarma sorumluluk bölgesinde kamera kayıtlarından plakası tespit edilen söz konusu araç durdurulmuştur. Araçtaki 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Araçta yapılan aramada bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el konulmuştur. Söz konusu şahısların aşırı alkollü oldukları ve geçmişlerinde asayişe müessir konulardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir." dedi.

        Kızılkaya, şüphelilerden V.Y'nin "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "yağma", "güveni kötüye kullanma" ve "taksirle yaralama", şüpheli O.C'nin ise "suç eşyasını satın alma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet", "tehdit", "hakaret", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "mala zarar verme" ve "taksirle yaralama" suçlarına ilişkin kayıtlarının bulunduğunu belirtti.

        Şüphelilerle yapılan ilk mülakatta da aşırı alkolün etkisinde olduklarının anlaşıldığının tespit edildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatımız titizlikle yürütülmektedir. Belediye Başkanımıza ve onun nezdinde tüm Baykanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı mücadelemiz, milletimizin de desteğiyle azim ve kararlılıkla devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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