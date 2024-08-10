GÜNCELLEME - Siirt'te 170 kilogram esrar ele geçirildi

Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.A, R.N. ve Z.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kezer mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 170 kilogram esrar geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Siirt'e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine "Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu" düzenledi.

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