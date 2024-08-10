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        GÜNCELLEME - Siirt'te 170 kilogram esrar ele geçirildi

        Siirt'te düzenlenen operasyonda 170 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:25
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        GÜNCELLEME - Siirt'te 170 kilogram esrar ele geçirildi
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        Siirt'te düzenlenen operasyonda 170 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Siirt'e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine "Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu" düzenledi.

        Kezer mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 170 kilogram esrar geçirildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.A, R.N. ve Z.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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