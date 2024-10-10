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        Siirt Valisi Kızılkaya, tekstil sektörünün temsilcileriyle görüştü

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:45
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        Siirt Valisi Kızılkaya, tekstil sektörünün temsilcileriyle görüştü
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya Valilikte düzenlenen toplantıda tekstil sektörü temsilcileriyle potansiyel iş birlikleri, karşılaşılan sorunlar ve fırsatlarla ilgili konularda görüşme yaptı.

        Toplantıda firmaların talepleri dinlendi, devlet desteklerinin nasıl daha etkin kullanılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen vali Kızılkaya, Siirt'te tekstil sektörünü desteklediklerini belirtti.

        Kent ekonomisinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla iş birliğinin önemine işaret eden Kızılkaya, yatırım yapan ve yapacak firmalara gerekli desteğin verileceğini, sektördeki yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi ve üretim ile istihdamın desteklenmesi için gereken adımların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

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