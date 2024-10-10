Siirt Valisi Kızılkaya, tekstil sektörünün temsilcileriyle görüştü

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya Valilikte düzenlenen toplantıda tekstil sektörü temsilcileriyle potansiyel iş birlikleri, karşılaşılan sorunlar ve fırsatlarla ilgili konularda görüşme yaptı.

Toplantıda firmaların talepleri dinlendi, devlet desteklerinin nasıl daha etkin kullanılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vali Kızılkaya, Siirt'te tekstil sektörünü desteklediklerini belirtti.