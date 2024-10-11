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        Siirt'te Kezer Çayı bölgesinde çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:23
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        Siirt'te Kezer Çayı bölgesinde çıkan anız yangınına müdahale ediliyor
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        Siirt'te Kezer Çayı mevkisinde çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kezer Çayı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aktaş köyü mevkisine de sıçrayan yangına İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'ların da desteğiyle müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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