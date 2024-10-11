Siirt'te Kezer Çayı bölgesinde çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

Aktaş köyü mevkisine de sıçrayan yangına İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA'ların da desteğiyle müdahale ediliyor.

Kezer Çayı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

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