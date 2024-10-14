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        Siirt'te hayvan otlatırken kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:04
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        Siirt'te hayvan otlatırken kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kasımlı köyü kırsalında hayvanlarını otlatan 65 yaşındaki Abid A, kayalıklara çıkan keçilerinin peşinden gitti.

        Keçileri bulunduğu kayalıktan almak isterken mahsur kalan çoban, yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu çobanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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