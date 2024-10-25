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        Siirt'te Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi

        Siirt'te, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla temsili "Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliye Mülteci Kampı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:57
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        Siirt'te Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi
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        Siirt'te, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla temsili "Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliye Mülteci Kampı" oluşturuldu.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi öncülüğünde, Siirt Filistin Dayanışma Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla temsili "Gazze Han Yunus Çadırı ve Cibaliye Mülteci Kampı" oluşturuldu.

        İHH İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için sivil toplum kuruluşlarınca böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Alanda 3 gün sürecek etkinliğe vatandaşları davet eden Süzgün, şunları kaydetti:

        "İsrail, tüm gücüyle maalesef soykırıma devam ediyor. Özellikle Gazze'de nüfusun fazla olduğu bölgelerde saldırılarını yoğunlaştırdı. Amacı buradaki halkı bezdirmek. Her gün katliam haberlerini alıyoruz ve yıkılıyoruz. Biz de Siirt'teki platform olarak oradaki acıyı burada bir nebze olsun canlandırmak istedik. Oradaki dramı burada bir nebze de olsun halkımıza göstermek istiyoruz. Ayrıca Filistin'i tanıtan görseller var."

        Etkinliğe görsel tasarımla destek veren resim öğretmeni Behçet Dildirim de Gazze konusunda tüm insanlığın sesini yükseltmesini beklediklerini belirtti.

        Dildirim, "Bu etkinliğe duyarsız kalamadım. Filistin'de çocukların üzerine her gün bombalar yağıyor. Orada bir dram yaşanıyor. Zulmün dili, dini, ırkı ve milliyeti yoktur. Zalim her zaman zalimdir, karşısında durmak gerekir." dedi.

        Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından vatandaşlar alanı gezdi.

        Türk Kızılay Siirt Şubesi de alandakilere çorba ikram etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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