Firari hükümlü, saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan A.U'nun Pervari ilçesinin Düğüncüler köyünde olduğu bilgisini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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