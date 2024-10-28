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        Firari hükümlü, saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı

        Siirt'te hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:59
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        Firari hükümlü, saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
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        Siirt'te hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan A.U'nun Pervari ilçesinin Düğüncüler köyünde olduğu bilgisini aldı.

        Saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, A.U'yu mutfak penceresinden kaçmaya çalıştığı esnada yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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