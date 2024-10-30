Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilere ait çadırlarda yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 616 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Yapraktepe köyünün Dirik mezrasında hayvan sürüsü sahibi H.T. ve M.G'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.