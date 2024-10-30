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        Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

        Siirt'in Pervari ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:15
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        Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Yapraktepe köyünün Dirik mezrasında hayvan sürüsü sahibi H.T. ve M.G'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelilere ait çadırlarda yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 616 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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