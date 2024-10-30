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        Siirt'te firari hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:19
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        Siirt'te firari hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektiflerinin (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında "Dolandırıcılık" dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan arama kararı ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına bulunan S.E'nin merkez Gökçebağ beldesinde olduğu bilgisini aldı.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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