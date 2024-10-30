Siirt'te firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektiflerinin (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında "Dolandırıcılık" dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan arama kararı ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına bulunan S.E'nin merkez Gökçebağ beldesinde olduğu bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​