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        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte terör örgütüne yönelik geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 5 sığınağın imha edildiğini, turuncu kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütüne destek verdiği belirlenen 12 kişinin tutuklandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:53
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        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte terör örgütüne yönelik geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 5 sığınağın imha edildiğini, turuncu kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütüne destek verdiği belirlenen 12 kişinin tutuklandığını belirtti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

        Kızılkaya, kentte terör başta olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü, kentin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olduklarını ifade etti.

        Siirt'te huzurun korunması için yapılan çalışmaların önemine dikkati çeken Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği gibi birçok alanda güvenlik güçleri yoğun çaba gösteriyor. Siirt halkının güvenliği en büyük önceliğimiz. Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın da desteğiyle her türlü suçla mücadele için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Terör örgütüne yönelik geçen ay düzenlenen operasyonlarda 5 sığınak imha edildi, turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne destek verdiği belirlenen 12 kişi tutuklandı. Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı."

        Uyuşturucuyla mücadelede geçen ay gerçekleştirilen 56 operasyonda gözaltına alınan 77 şüphelinin adli mercilere sevk edildiğini belirten Kızılkaya, operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini, 124 metruk binanın kontrol edildiğini aktardı.

        Vatandaşlardan İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen "UYUMA" mobil uygulamasını kullanmalarını isteyen Kızılkaya, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 51 operasyonda ise bandrolsüz sigara, silah, tarihi eser, gümrük kaçağı tütün ve cep telefonları ele geçirildiğini, 77 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 103 olayın aydınlatıldığını ifade eden Kızılkaya, şu bilgileri paylaştı:

        "Terör örgütü propagandası yapan 85 kişiye işlem yapılırken, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen içerik paylaşan 586 site kapatıldı. Ayrıca vatandaşların siber farkındalıklarını artırmak için 949 kişiye eğitim verildi. Düzensiz göçle mücadelede ise il genelinde 26 kişi yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, sınır dışı işlemleri başlatıldı. Göçmen kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 2 kişi ise adli makamlarca tutuklandı. Jandarma ve emniyet birimleri sorumluluk alanlarında ekim ayında meydana gelen 592 asayiş olayının 574'ü aydınlatıldı. Geçen yıla göre kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli oranda düşüş sağlanırken, Siirt’te suç oranlarında yüzde 100'lük bir azalma sağlandı."

        Kızılkaya, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 35 bin 318 aracın denetlendiğini ve trafik ihlali yapanlara cezai işlem uygulandığını aktararak, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" temasıyla 484 jandarma personelinin 242 okula görevlendirildiğini bildirdi.

        Emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulun giriş ve çıkışlarının 38 ekip tarafından kontrol edildiğini kaydeden Kızılkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İçişleri Bakanlığının 'Hayatla Yarışılmaz' kampanyası kapsamında eğitimler ve denetimler yoğunlaştırılarak trafik kazalarının önlenmesi için çalışmalar artırıldı. Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla denetimler sıkılaştırıldı ve sürücülere yönelik eğitimler verildi. Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordineli olarak çalışıyoruz. Milletimizin ve ilimizin huzuru, güvenliği, birlik ve beraberliği için azim, kararlılık ve inançla 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan, yapılan bu operasyon ve çalışmalarda büyük emekleri bulunan başta Siirt Cumhuriyet Başsavcımızla birlikte adli birimlerimize, 3. Komando Tugay Komutanlığımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, kaymakamlarımıza, İl Jandarma Komutanımıza, İl Emniyet Müdürümüze, polis, jandarma ve güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve ilgili birim müdürleri katıldı.

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