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        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:07
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        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

        Operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'nda anma programı gerçekleştirildi.

        Şehitlik Camisi'nde Müftülük görevlilerince mevlit okutulan programda, İl Müftüsü Şakir Pinal şehitler için dua etti. Buradaki programın sonunda İl Jandarma Komutanlığı personeli, katılımcılara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

        Dadaşlar Şehitliği'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, terör başta olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla sürdüğünü belirtti.

        Helikopter kazasında şehit olan askerleri rahmetle andıklarını kaydeden Kızılkaya, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

        Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Yarbay Murat Kılınç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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