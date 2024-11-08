Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı

Vali Kemal Kızılkaya, terör başta olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla sürdüğünü belirtti.

Dadaşlar Şehitliği'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şehitlik Camisi'nde Müftülük görevlilerince mevlit okutulan programda, İl Müftüsü Şakir Pinal şehitler için dua etti. Buradaki programın sonunda İl Jandarma Komutanlığı personeli, katılımcılara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

Operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'nda anma programı gerçekleştirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

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