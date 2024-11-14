Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, son 10 ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Siirt Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 63 bin 932 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak trafiği 644'e ulaştı, kargo, posta ve bagajda yük trafiği ise 624 ton oldu. Hava koşulları nedeniyle 7 sefer iptal edildi. Bu iptallerin tüm seferlere oranı yüzde 0,92 olarak belirlendi.