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        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi

        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:57 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:57
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        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi
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        Siirt Havalimanı 10 ayda 63 bin 932 yolcuya hizmet verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, son 10 ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Siirt Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 63 bin 932 olarak gerçekleşti.

        Aynı dönemde iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak trafiği 644'e ulaştı, kargo, posta ve bagajda yük trafiği ise 624 ton oldu. Hava koşulları nedeniyle 7 sefer iptal edildi. Bu iptallerin tüm seferlere oranı yüzde 0,92 olarak belirlendi.

        Havalimanından salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri İstanbul'a, pazartesi ve cuma günleri ise Ankara'ya planlanan uçuşlar düzenli ve sorunsuz şekilde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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