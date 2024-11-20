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        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu

        Siirt'te dün kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:45
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        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu
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        Siirt'te dün kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.

        Merkez Aktaş köyü mevkisinde dün zihinsel engelli H.K'den (50) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve İHH arama ve kurtarma ekipleri, arazide arama tarama faaliyeti başlattı.

        H.K, arama sonucu sabah saatlerinde Başur Köprüsü'nün altında bulundu.

        H.K, sağlık kontrolü için sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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