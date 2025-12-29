Siirt'te eğitime kar engeli
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının sürdüğü belirtildi.
Kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekilen açıklamada, bugün kent genelindeki bütün okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği kaydedildi.
