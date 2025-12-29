Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:04 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:04
        Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

        Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı, yollar beyaza büründü.

        Ekiplerce kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

