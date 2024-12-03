Kurtalan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Siirt Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, engellilere yönelik toplumsal farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Sadoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sadece engellilerin hatırlandığı bir gün olarak değil, her gün onları düşünerek planlamalar yapmamız gerektiğini hatırlatan bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Engelli bireylerimizin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımlarını engelleyen tüm bariyerleri kaldırmak için çaba göstermeliyiz. Onların da hayatımızın her alanında yer alması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak, hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin de toplumun engellilere bakış açısının iyileştirilmesinin önemine işaret etti. Serin, "Engelli bireylere sunulan imkanlar bir lütuf değil, onların doğuştan sahip olduğu haklardır. Unutulmamalıdır ki asıl engeller insanın kalbinde ve beynindedir." ifadelerini kullandı. Etkinlikte, engellilere yönelik çalışmalarıyla tanınan Kurtalan Engelliler Derneği Başkanı Yahya Menak'a Kaymakam Serin tarafından plaket takdim edildi.