Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaralandı.
Tekel Mahallesi'ndeki bir inşaatın 7. katında dış cephe kaplaması yaptığı sırada dengesini kaybeden Zekeriya Uluışık (31), dış cephe kaplamasında kullanılan hortumların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uluışık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan muayenede Uluışık'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.