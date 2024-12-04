Siirt'te rahatsızlanan bebek askeri helikopterle Van'a sevk edildi
Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, askeri helikopterle Van'a nakledildi.
Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, askeri helikopterle Van'a nakledildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 2,5 aylık K.Y'nin ileri tetkik ve tedavisinin devamı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.
Bunun üzerine bebek, Siirt Valiliğince tahsis edilen askeri helikopterle Van'a sevk edildi.
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