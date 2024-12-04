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        Siirt'te rahatsızlanan bebek askeri helikopterle Van'a sevk edildi

        Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, askeri helikopterle Van'a nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:14
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        Siirt'te rahatsızlanan bebek askeri helikopterle Van'a sevk edildi
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        Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, askeri helikopterle Van'a nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 2,5 aylık K.Y'nin ileri tetkik ve tedavisinin devamı için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine bebek, Siirt Valiliğince tahsis edilen askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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