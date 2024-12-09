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        Siirt'te 3 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılacak 3 derslikli okul için protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:56
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        Siirt'te 3 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılacak 3 derslikli okul için protokolü imzalandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Teylan köyüne yapılacak okul için, Valilik'te düzenlenen imza törenine, Vali Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve Aydın'da yaşayan hayırsever iş insanı Mehmet Kendal Yöndemli katıldı.

        Protokol kapsamında, 3 derslikli inşa edilecek okula "Mehmet ve Hayat Yöndemli" ismi verilecek.

        Kızılkaya, Kurtalan ilçesine kazandırılacak eğitim yatırımının örnek bir proje olması temennisinde bulundu.

        Eğitimin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Eğitim, toplumların kalkınmasında en önemli faktördür. Bu tür bağışlar eğitimdeki kalitenin artırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Hayırsever iş insanımız Yöndemli'ye eğitime verdiği destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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