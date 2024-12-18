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        Siirt'te araç koltuğuna gizlenen 8 kilo 400 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi

        Siirt'in Baykan ilçesinde, 8 kilo 400 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:49
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        Siirt'te araç koltuğuna gizlenen 8 kilo 400 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi
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        Siirt'in Baykan ilçesinde, 8 kilo 400 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeği desteğinde arama yaptı.

        Aramada, koltuğa gizlenmiş 8 kilo 400 gram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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