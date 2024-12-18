Siirt Valisi Kızılkaya, öğrencilerin kendisi için yazdığı mektupları sosyal medyadan yanıtladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından ilkokul öğrencilerinin kendisine gönderdiği mektupları ve bunlara verdiği yanıtı paylaştı.

Merkez 80. Yıl İlkokulu 4-D sınıfında eğitim gören Nazlı Şirvan ve sınıf arkadaşları, Vali Kızılkaya'ya ulaştırılmak üzere hazırladıkları "Vali Amca seni çok seviyoruz. 80. Yıl İlkokulu 4-D sınıfı" yazılı ve el izi boya çalışmasının yer aldığı tuval ile mektuplar yazdı.

Kızılkaya, kendisine ulaştırılan tuval ile mektupları sosyal medya hesabından paylaşarak, bir mesaj yayımladı.

Kızılkaya, paylaşımında, "Ben de 'Vali bizim için çalışıyor' diyen Nazlı ve 4-D sınıfından arkadaşlarını çok seviyorum. Elleri ile yaptıkları tablo ve sevgi dolu mektupları ile çocuklarımız bugün beni çok mutlu ettiler. Bu arada kesinlikle doğru, Vali Amcanız sizin için çalışıyor." ifadelerine yer verdi.